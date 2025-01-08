8 Ocak 2025 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Bu can sıkıcı bir hal alabilir.

Son zamanlarda fikirlerinize çok sağlam bağlanabilir, dışarıdan hiçbir görüşü kendinize kabul etmek istemeyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Sıra dışı olana ilginiz olsa da çok uzun süre geçirince sıradanınız haline gelebilir.

Bağnazlık ya da aşırı tutuculuk gibi ruh halleri baş göstererek sizi huzursuz edebilir.