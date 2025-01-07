7 Ocak 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YAY Aşk yaşamınızdaki sessizliği çabalarınız ile bozabilirsiniz. Anlayışlı haliniz karşı cinsin de hoşuna gidecektir. Zamanınızın çoğunu eğitim ve bilgi içerikli konular ile geçirebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv OĞLAK Hayatınızda arınma teması içeren konulara yer verebilirsiniz. İnsanlara çok şans veriyor olsanız da bir yerden sonra kimseyi görmek istemeyebiliyorsunuz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv KOVA Sosyal olarak kendinizi iyi ifade edebilme becerileriniz gelişeceği için esprili ve keyifli hallerinizle karşı cinsin dikkatini kolayca çekebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BALIK Şifacılık yeteneklerinizin keşfe açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv Kendinizle alakalı memnun olduğunuz yönleri ortaya koyabilirsiniz.