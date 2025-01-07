PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

7 Ocak 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

7 Ocak 2025 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Şansınızın açık olduğu ancak bunu görmeyi seçmezseniz göremeyeceğiniz bir dönemdesiniz. Hayatınızda olumluya odaklanmak oldukça önemli sizler için. İşte 7 Ocak 2025 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:13
7 Ocak 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    KOÇ

    Maddi anlamda olumlu bir sürece girdiğiniz bir dönemdesiniz. Herkese yardım etmek sonrasında pişman olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BOĞA

    Şansınızın açık olduğu ancak bunu görmeyi seçmezseniz göremeyeceğiniz bir dönemdesiniz.

    Hayatınızda olumluya odaklanmak oldukça önemli sizler için.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    İKİZLER

    Partnerinizi tanımak için zamana ihtiyacınız olabilir.

    Bu süreçte ondan beklediğiniz anlayışı kendiniz de göstermek isteyebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YENGEÇ

    Kendinizi problemlerden arınmış hissedebilir, bilinçli olarak pozitife yönelebilir gelişebilir, dönüşüme açık olabilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    ASLAN

    Olumsuz bir dönemden geçiyor, her konuda çokça düşünüyor olabilirsiniz.

    Halbuki mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakırsanız huzuru yakalarsınız.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BAŞAK

    Ertelemediğiniz olay ve durumları kendinizden uzaklaştıracak cesarete sahip olabilirsiniz. Duygusal tarafınızdan ziyade mantığınız ön planda olabilir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    TERAZİ

    Son zamanlarda aşk hayatınızdaki gelişmelere ve partnerinizin isteklerine uyum sağlayabileceğinize inandığınız bir gündesiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    AKREP

    Bugünlerde yeni yerler keşfetmek ya da deniz kenarında vakit geçirmek de size oldukça iyi gelecektir, ruhunuzu tazeleyip, yenileyecektir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    YAY

    Aşk yaşamınızdaki sessizliği çabalarınız ile bozabilirsiniz. Anlayışlı haliniz karşı cinsin de hoşuna gidecektir. Zamanınızın çoğunu eğitim ve bilgi içerikli konular ile geçirebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    OĞLAK

    Hayatınızda arınma teması içeren konulara yer verebilirsiniz.

    İnsanlara çok şans veriyor olsanız da bir yerden sonra kimseyi görmek istemeyebiliyorsunuz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    KOVA

    Sosyal olarak kendinizi iyi ifade edebilme becerileriniz gelişeceği için esprili ve keyifli hallerinizle karşı cinsin dikkatini kolayca çekebilirsiniz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    BALIK

    Şifacılık yeteneklerinizin keşfe açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Kendinizle alakalı memnun olduğunuz yönleri ortaya koyabilirsiniz.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li İBB’den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka’ya akıtılan para dudak uçuklattı
    Justin Trudeau istifa etti Trump Kanada 51. Eyalet dedi! İşte istifayı getiren süreç…
    MEMURA ÜÇLÜ ARTIŞ: Maaş, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi nasıl değişti? Artış ne zaman yansıyacak?
    Konut sektörü canlanıyor! Faiz 9 ayın en düşüğüne indi
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 6.8’lik deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı
    Yenidoğan Çetesi’nde kan donduran detay! Halime bebeği ölüme terk etmişler
    MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    2025’in ilk Kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğan’dan bir gece ansızın gelebiliriz mesajı
    Ferdi Tayfur’un dudak uçuklatan mirası! Çocuk başına 600 milyon düşüyor
    Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı
    Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor
    ABD’den Suriye için geçici yaptırım muafiyeti: Kişisel para transferleri 7 Temmuz’a kadar serbest bırakıldı
    CHP’li belediyede rüşvet skandalı: Sosyal medya paylaşımı savcılığı harekete geçirdi