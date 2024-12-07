SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

7 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

7 Aralık 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz. İşte 7 Aralık 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 10:38 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 10:38
7 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.

Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Bu aralar zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Çevrenizdekilerin ve iş verenlerinizin de bu konudaki başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz. Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz.

ASLAN

Spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

BAŞAK

Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Kontrol etmek ve işleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir. Burada unsur samimi ve dürüst olmaktır ayrıca anlayışlı olmaya da çalışabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Aşk hayatınızda tepkilerinizi dengede tutabildiğiniz sürece başarılı olabileceksiniz.

Duygusal konularda kendinizi çok rahat ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Verimli hissettiğiniz her alanda sosyalleşmek isteyeceksiniz.

Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek sizin açınızdan iyi olacaktır.

Bu netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Kendi kendinizi yıkıcı eleştirmeyin.

Ayrıca bugünlerde küskün olduğunuz kişilerle aranızda barışma halleri söz konusu olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Son zamanlarda kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı görüntüsü ortaya çıktı
Suriye’de kim nerede duruyor... ABD, Rusya, İran! Türkiye faktörü: Tek ülke!
CANLI | Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor: Dera’da ikinci bahar! Beşar Esad Suriye’den kaçtı mı?
Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi
Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten açıklama
Kafe ve restoranlardan soygun! Faturaya yüzde 20’ye hizmet bedeli ekleniyor
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara formül gündemde
ABD Federal Mahkemesi’nden TikTok’un yasaklanmasına yeşil ışık
Yenidoğan çetesine 2. dalga operasyon: Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı! Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı
Bakan Fidan Blinken ile görüştü
Fırtına eriyor! Trabzonspor Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’de Trakyalı yarışmacı geceye damga vurdu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
441 akademisyenden Herzog’a Gazze tokadı: Fahri doktora verilmesine karşı çıktılar
SON DAKİKA