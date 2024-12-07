7 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.
Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.
Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv
BOĞA
Bu aralar zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.
Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv
İKİZLER
Çevrenizdekilerin ve iş verenlerinizin de bu konudaki başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz. Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.
Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv
YENGEÇ
Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz.