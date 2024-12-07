7 Aralık 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

ASLAN Spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

BAŞAK Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Kontrol etmek ve işleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir. Burada unsur samimi ve dürüst olmaktır ayrıca anlayışlı olmaya da çalışabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv AKREP Aşk hayatınızda tepkilerinizi dengede tutabildiğiniz sürece başarılı olabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi çok rahat ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.