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6 Aralık 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

6 Aralık 2024 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Son zamanlarda disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz ve bu da en çok öz disiplin gerektirebilir. İşte 6 Aralık 2024 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:33 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:33
6 Aralık 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bu dönemde sizin çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek. Ancak burada ivmeyi veren, konuşmayı başlatan siz olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BOĞA

Son zamanlarda disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz ve bu da en çok öz disiplin gerektirebilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Aşk hayatınızda yaşanacak bir takım hareketlenmeler neticesinde neşeniz yerine gelebilir. Duygusal konularda içinizdeki boşlukların dolduğunu bilmek sizi rahatlatıyor.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Aşk hayatınızda kendinizi sorumluluk almak noktasında başarılı hissedebilirsiniz.

Partneriniz anlamak ve uyumun yüksek olması sizde huzur hali yaratabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Aşk hayatınızda oldukça verimli bir dönemden geçmektesiniz.

Verimli bir çalışma programına sahip olmanız, kendi çalışma takviminizi belirlemeniz gerekmekte.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Aşk hayatınızda birtakım anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemdeydiniz.

Kendinizi iyi hissetmek için konuşacağınız ve konuştukça çevrenizdekileri ikna edebileceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Kendinizi oldukça yalnızlaştırdığınızı fark ettiğinizde kendinizi değiştirmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini göreceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Emniyetli olmak için göstereceğiniz çabayı bugünlerde sağlıklı beslenebilmek için de göstermenizde hatta mümkünse hareket etmenizde fayda var.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Son zamanlarda duygusal bir dönemden geçebilir ve beklentilerinizin tam olarak karşılanmadığını hissedebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir. Çünkü farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. İradenizi kullanabilecek ve güçlendirmek için çalışabileceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Bugünlerde sahip olduklarınızı kaybetme korkusu baş gösterse de bu tip korkularınızı huzur ve güvenle yenmeyi deneyimlemelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Sadece aşk değil diğer konularda da iletişim yetenekleriniz ön plana çıkabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Ortaklıklar ve diğer konularda kendinizi başarılı hissedebilirsiniz.

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