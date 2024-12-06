6 Aralık 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Bu dönemde sizin çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek. Ancak burada ivmeyi veren, konuşmayı başlatan siz olabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BOĞA Son zamanlarda disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz ve bu da en çok öz disiplin gerektirebilir.