15 Kasım 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Partneriniz size karşı sevgi dolu olsa da sizin işinizde ya da sosyal ortamlarda biriken öfkeniz kendinizi verimli ifade etmenize engel olabilir.

ASLAN Bugünlerde etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini ve herkesle iyi anlaşabildiğinizi görmek partneriniz açısından biraz keyifsiz karşılanabilir.

BAŞAK Tam bir motivasyonla yapmak istediklerinize ilerlerken aksaklıklar çıkabilir ki bu hazırlıklı olduğunuz şeyler oldukları için size küçücük görünebilirler.

TERAZİ Son zamanlarda kendinizi eğlenceli ve espriler dolu hissedebilir, çevrenize de iyi hissettirecek bir ortam yaratabilirsiniz.