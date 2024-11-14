İlişkiler ve para ana tema! Boğa dolunayı fena geliyor: Uzman astrolog burç burç etkilerini açıkladı

Kasım ayında Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay, burçları finansal ve ilişkisel anlamda derinlemesine etkiliyor. Astrolojiye göre, bu dolunay enerjisiyle birlikte bireyler, içsel huzurlarını sağlamlaştırma ve ilişkilerinde daha kalıcı bağlar kurma ihtiyacı duyacak.

BOĞA DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ Koç

Bu dolunay, Koç burcunda her zaman var olan ancak yanlış anlaşılmış yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kendiniz gibi olma cesaretinizi göstermek ve çevrenizdekilerin sizi anlamasını beklememek, bu dönemde kendinize güvenmenizi sağlayacak.