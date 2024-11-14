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İlişkiler ve para ana tema! Boğa dolunayı fena geliyor: Uzman astrolog burç burç etkilerini açıkladı

Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay, burçlar üzerinde önemli etkiler yaratacak. Astrolog Monisha Holmes, bu dolunayın ilişkiler ve finansal konularda belirgin değişimlere yol açacağını belirtiyor. Holmes'a göre, bu dönemde bireyler, duygusal bağlarını güçlendirme ve maddi güvenliklerini yeniden değerlendirme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, içsel güveni artırma ve çevreleriyle daha sağlam ilişkiler kurma konusunda da destekleyici enerjiler mevcut.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 19:35 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 19:35
İlişkiler ve para ana tema! Boğa dolunayı fena geliyor: Uzman astrolog burç burç etkilerini açıkladı

Kasım ayında Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay, burçları finansal ve ilişkisel anlamda derinlemesine etkiliyor. Astrolojiye göre, bu dolunay enerjisiyle birlikte bireyler, içsel huzurlarını sağlamlaştırma ve ilişkilerinde daha kalıcı bağlar kurma ihtiyacı duyacak.

İlişkiler ve para ana tema! Boğa dolunayı fena geliyor: Uzman astrolog burç burç etkilerini açıkladı

BOĞA DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ

Koç
Bu dolunay, Koç burcunda her zaman var olan ancak yanlış anlaşılmış yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kendiniz gibi olma cesaretinizi göstermek ve çevrenizdekilerin sizi anlamasını beklememek, bu dönemde kendinize güvenmenizi sağlayacak.

İlişkiler ve para ana tema! Boğa dolunayı fena geliyor: Uzman astrolog burç burç etkilerini açıkladı

Boğa
Boğa burcundaki bu dolunay, gerçek benliğinizi kabul etme yolculuğunuzu kucaklama zamanı. İçsel hislerinize güvenin ve henüz tüm cevaplara sahip olmasanız bile içgüdülerinize sadık kalın. Bu süreç, kusursuz değil, gerçek olmaya dayalı bir yolculuk.

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