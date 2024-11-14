14 Kasım 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ İşinizde her zamankinden daha konsantre olmuş bir şekilde ilerleyebilirsiniz bu durum da motivasyonunuzu yükseltebilir.

ASLAN İş ilişkilerinizde kendinizi sağlıklı ifade edebileceğiniz bir gün olacağı için üstlerinizle görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞAK Başarılarınız da sizinle beraber dikkat çekici hale gelebilir. Akşam saatlerine doğru kendinizle yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

TERAZİ Duygusal açıdan verimli bir dönem olsa da aşk ilişkilerinde kendinizi ifade etmekten çekinebilir, net adımlar atamayabilirsiniz.