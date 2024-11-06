6 Kasım 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Sosyal açıdan arkadaşlarınızla bir arada bulunmak size iyi gelse de yalnız kalmak istediğiniz anlarda da rahatsız edilmemek için önlemler almak isteyebilirsiniz.

BOĞA Son zamanlarda iş çevrenizde profesyonelliğiniz ile ön plana çıkabilir, diğer kişilere soğuk bir görünüm çizebilirsiniz.