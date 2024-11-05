PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

5 Kasım 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

5 Kasım 2024 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde zamanınızı başarılı olmakla geçirebilir hem hayatı hem işiniz hem de ilgi alanlarınızı dengeye oturtmak için kişisel bir çaba gösterebilirsiniz. İşte 5 Kasım 2024 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 10:31 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 10:31
5 Kasım 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Bu aralar kendinizi iyi hissedeceğiniz bir başarı elde etmek için disiplin gerektiğini hep hatırlayın.

Yani başarı bugün niyet ettiğinizde uzun vadede gelebilir.

BOĞA

Sorun değil çözüm odaklı bir tutum benimsemeniz beraberinde problemleri hemen aşmanıza ve geriye güzel anların kalmasına vesile olacaktır.

İKİZLER

Bugünlerde zamanınızı başarılı olmakla geçirebilir hem hayatı hem işiniz hem de ilgi alanlarınızı dengeye oturtmak için kişisel bir çaba gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi iyi hissetmek için işinizde başarılı olma çabası gösterebilirsiniz. Yeni bir iş ya da var olan işinizde kariyer planları yapmak için uygun bir dönemdesiniz.

ASLAN

Kendinizi iş konusunda çok baskın hissetmemeyi tercih edebilirsiniz. Karar verici konumda olsanız da çok fazla kişilerce ön plana atılmaktan çekinebilirsiniz.

BAŞAK

Kurgulamak yerine partnerinizle birebir görüşmeyi tercih edebilir ve söylemlerinizi kendisine ileterek kendisini ifade etmesine izin verebilirsiniz. Rahat edebilirsiniz.

TERAZİ

Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.

Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olun.

AKREP

Aşk hayatınızda sağlıklı bir süreçten geçebilirsiniz . Sizler de sosyal grupta olduğunuz için diğer işlerinizi de kolaylıkla halledebilir, çevrenizi genişletebilirsiniz.

YAY

Duygusal hissettiğiniz bugünlerde partneriniz tam olarak size ayak uyduramayabilir. Bu hal de kafanızda soru işaretleri oluşmasına neden olabilir.

OĞLAK

Bugünlerde özel ilişkinizde kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.

KOVA

Özel hayatınızda ve sosyal yaşamınızda netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir bu sebepten karar alırken oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.

BALIK

Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek iyi olacaktır.

Duygusal konularda kendinizi çok rahat ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! Bir kasabada sonuç belli: Donald Trump mı Kamala Harris mi?
İşte DEM Parti’nin gerçek yüzü! Özgür Özel’in TUSAŞ’a terör saldırısı sözünü duyan Devrim Demir’in ayarı kaçtı!
14 kez elebaşı ile 695 kez PKK’lılarla görüşen CHP/DEM’li Ahmet Özer’den pişkin savunma: Terörle ilgim olmadı
Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın fişini çekti! Yerine Dışişleri Bakanı Katz’ı atadı | İsrailliler sokaklara indi
Katil İsrail’i destekleyen firmalara boykot darbesi! Türkiye’den sağlam tokat yediler
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL’yi israf ettiği ortaya çıktı
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş asgari ücret açıklaması: Maksimum ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz
Kartal’a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!
İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi... Yangın kontrol altına alındı
İsrail ordusunda suikast paniği! İran harekete geçince komutanı korumaya aldılar
Avrupa devleri Yunus’un peşinde! 4 takım istiyor
Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin’in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem
Washington Moskova hattında uçak krizi! Rus ajanları Almanya’ya patlayıcı mı soktu
Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan’da önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem
ÖZEL | Galatasaray’da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
SON DAKİKA