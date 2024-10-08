8 Ekim 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Kendinizi yeniliklere ve güzel enerjilere adapte etmeye çalıştığınız bir dönemdesiniz. Eskiden yaptığınız hataları yine yapmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN Aile bireyleriniz ilişkinize karşı çok destekleyici görünmeyebilir. Bu konuda sabırlı olmalı ve bir şeyleri başarıp kendinizi kanıtlayana kadar bekleyebilmelisiniz.

BAŞAK Partneriniz sizden vermeye hazır olduğunuzdan fazla sevgi isteyebilir ya da beklediğinizden fazla sorumluluk almanız ilişkinizde beklenebilir.

TERAZİ Eleştirilere açık olmanızda bir sakınca yok, bu durum kendinizin en iyi hali olmanız konusunda yardımcı olacaktır. Aşk hayatınızda hareketlenme söz konusu.