PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

21 Ağustos 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusal açıdan kararlar alabilirsiniz. Zorlandığınız noktalarda dualar ve sevdiklerinizin desteği size yardımcı olacaktır ve rahatlatacaktır. İşte 21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 09:51 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:51
21 Ağustos 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Kariyer yapmaya başlamadan önce alanıza tamamen hakim olma isteği ön plana çıkabilir.

Duygusal açıdan sevilmek istediğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

Duygusal açıdan kararlar alabilirsiniz.

Zorlandığınız noktalarda dualar ve sevdiklerinizin desteği size yardımcı olacaktır ve rahatlatacaktır.

İKİZLER

Şansınız açık olsa da enerjisine ulaşmanızın zor olacağı bir gün olabilir. Aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ

Kariyer konusunda karşınıza çıkan bazı engeller ilerlemeniz hususunda sorun teşkil edebilir.

Ancak hedefinize yürümekten vazgeçmemelisiniz.

ASLAN

Evinize yeniliği davet etmek isteyebilirsiniz.

Ev veya ofis ortamınızda temizlik ve arınma çalışmaları gerçekleştirmek için oldukça uygun bir gün.

BAŞAK

Kararlı olduğunuz taktirde mesleki konularda uzmanlık geliştirebilirsiniz.

Partnerinizden ilgi bekleyişinizi meşrulaştırabilirsiniz.

TERAZİ

Kendinizi daha anlayışlı, sakin ve dingin hissedebilirsiniz.

Kariyer bağlamında önünüz açılırken bilhassa ilişkiler konusunda problem yaşayabilirsiniz.

AKREP

Kendinizi manevi konularda mutlu hissetseniz de maddi konularda motivasyonunuzu bir miktar eksik bulabilirsiniz.

Bu süreç geçici olacak.

YAY

Sosyallik odaklı geçireceğiniz bugünde sevdiklerinizden gelen çözümler size destek olabilir, bilmediklerinizi öğrenme hususunda hevesli olabilirsiniz.

OĞLAK

Geçmiş konulara takılı kalmak ve olayların kötü versiyonlarını gözünüzün önünde canlandırmak bugün vazgeçemediğiniz huyunuz olabilir.

KOVA

Son zamanlarda olaylara bakış açınızı tarafsız tutabilme potansiyeliniz etrafınıza daha çok kişinin çekilmesine neden olabilir.

BALIK

Bugünlerde maddi olarak potansiyelinizi tamamen açabilmek için bolluk bilincinde kalmayı istikrarlı bir hale getirmelisiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel’in ayak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı
Fahiş kira artışına son! Kira sözleşmesinde yeni dönem! Artık e- Devlet üzerinden yapılacak
Bolu’da yangın felaketini yaşayan vatandaşlar korku dolu anları anlattı: Her yerden yardıma geldiler! Devletimizin ayağına taş değmesin
Reha Muhtar entübe edildi | Deniz Uğur sosyal medya hesabından mesajları ifşaladı! Nilüfer’den ilk açıklama geldi
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
Emekliye yüksek promosyon fırsatı: Ödemeler nasıl artırılır? Nelere dikkat edilmeli? Hangi banka ne kadar veriyor?
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 9 ile yağış uyarısı! O saatlere dikkat kuvvetli gelecek
CANLI TAKİP | Blinken’dan ateşkes oyunu! Müzakereler devam ederken Gazze’de saldırılar arttı
Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor
Fatih’teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik’in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
Yurt dışı alışverişlerinde vergi ve limit değişti! Yeni düzenleme yürürlükte
Eren Erdem CHP’den istifa etti! Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vurdu: 100 yıllık partiyi belediye başkanın oyuncağı yaptınız
ABD Başkanı Biden’dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya’da yakalandı
SON DAKİKA