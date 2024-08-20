20 Ağustos 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Maddi konularla ilgili problem yaşayacak gruplar içerisinde sizler de varsınız. Sağlık açısından bugünlerde tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var.

OĞLAK Uç noktalarınızı keşfedeceğiniz bir sürece girdiğiniz için dikkatli olmanızda fayda var, strese karşı bir şekilde önleminizi almanızda fayda var.

KOVA Tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var. Ödeyeceğiniz meblağlar varsa eğer mümkünse ötelemenizde fayda var çünkü verdikçe elinizden çıkabilir.

BALIK İletişimsel kopukluklara karşı önlem almanız gerekebilir.

Seyahat için uygun bir zaman olmamakla beraber ev içerisinde de alacağınız haberler stresinizi arttırabilir.