23 Haziran 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Size tanıdık gelmeyen duygular yaşayabilirsiniz. Değişime açık olmayan yapınızı zorlayacak deneyimler yaşayabilirsiniz.

ASLAN Yer yer yaşayacağınız yoğunluk bunaltıcı olsa da emeklerinizin karşılığını görüyor olmak moralinizi oldukça düzeltecek ayrıca maddi refah da verecek.

BAŞAK İş ortamında söylediklerinize ve yaptıklarınıza dikkat etmelisiniz. Borcunuz yok ise kenara bir miktar para koyabilir ve rahat geçim sağlayabilirsiniz.

TERAZİ Bugün maddiyatınızla alakalı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Maddi gelir giderlerinizi iyi analiz etmek sizler için iyi olacak.