20 Aralık 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünlerde cesaret sizin için oldukça önemli olacak.

Geçmişi geride bırakma isteğiniz de kariyerinizde bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir.

BOĞA

Duygusal olarak kendinizi verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz.

Aşk konusunda duygularınızı samimiyetle ifade ederseniz olumlu tepkiler alacağınız bir gündesiniz.