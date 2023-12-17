17 Aralık 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Sevdiklerinizin sizden ilgi bekleyeceği bir gün içerisinde olabilirsiniz. İlgi göstermeyi sevseniz de belli noktalarda kendinizi tam konforlu hissetmeyebilirsiniz.

ASLAN

Bu aralar sevilmeyi gerçekten istediğiniz bugünlerde vereceğiniz gerçek sevginin karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Dengeyi kibarca bulabilirsiniz.

BAŞAK

Çevrenizden alacağınız motivasyon sizi güçlü bir hale getirebilir.

Zaman içerisinde düzeninizi oturtabilir ve istediğiniz herhangi bir konuda başarıya ulaşabilirsiniz.

TERAZİ

Kimseyi kırmak istemeseniz de zorlayıcı kararlar almanız gereken bir dönemden geçebilirsiniz.

Sosyalliğinizi dengeleyebilir, arkadaşlık ilişkilerinde daha seçici olabilirsiniz.