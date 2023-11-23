23 Kasım 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Başladığınız konuların istikrarlı sürdüğünü görebilirsiniz. Kendinize yatırım yapacağınız ve kişisel isteklerinizle ilgilenme fırsatı yakalayabileceğiniz günlerin içerisindesiniz.
KOÇ
Başladığınız konuların istikrarlı sürdüğünü görebilirsiniz. Kendinize yatırım yapacağınız ve kişisel isteklerinizle ilgilenme fırsatı yakalayabileceğiniz günlerin içerisindesiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızda isteklerinizin netleştiği ve partnerinizin de bunu fark etme fırsatı yakaladığı bir gündesiniz.
Karamsar olmayı bir kenara bıraktığınız bir gündesiniz.
İKİZLER
Bugünlerde sosyal yaşantınızda iç içe bulunduğunuz konular geçmişe göre değişkenlik gösterebilir ancak çoğu zaman bu değişkenlik sizin hayrınıza olacak.
YENGEÇ
Ailenizle geçireceğiniz bir gün olursa bugünden çok daha fazla verim alabilirsiniz.
Kendinizi ifade ederken mutlu da olabileceğiniz bir gündesiniz.
ASLAN
Hırsızlık vakaları yaşanabilir. Sağlık konusunda temkinli olmayı ve gününüze orta derecede egzersiz eklemeyi ihmal etmezseniz kendinizi çok dinç hissedeceksiniz.
BAŞAK
İlişkisi olmayan Başak burcu üyeleri kendi istekleri ile bir süre daha yalnız kalmayı tercih edebilirler. Bugünlerde evrene direnmemeye çalışın.
TERAZİ
Aşk hayatınızdaki belirsizliklerin çözüldüğünü görerek rahatlama fırsatı yakalayabilirsiniz.
Bilhassa hususi eşyalarınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekmekte.
AKREP
Sağlık konusunda operasyon düşünüyorsanız bugünler sizler için uygun.
Ayrıca mesleki ya da kariyer konularında da önünüzün açık olduğunu göreceksiniz.
YAY
Nostalji konuları bugünlerde sizler için de gündemde olabilir.
Çocukluğunuz veya eski konular aklınıza takılarak gün içerisinde sizi meşgul edebilirler.
OĞLAK
Bugünlerde zorlayıcı olsa bile geçmişinizle barışmak ve geçmiş olduğunu kabullenmek karşınızda yeni farkındalıkların açılmasına vesile olacak.
KOVA
Karakteristik özelliklerinizin ön plana çıktığı bugünlerde dostunuzu ve yanınızda olan kişileri fark etme ve onların söylediklerine kulak verme fırsatı yakalayabilirsiniz.
BALIK
Kariyerinizde önünüz açık olsa da kendi düşüncelerinizle kendinizi sabote edebilme potansiyeliniz var. Elinizden gelenin en iyisini yapın yeterli.