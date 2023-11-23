23 Kasım 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Ailenizle geçireceğiniz bir gün olursa bugünden çok daha fazla verim alabilirsiniz.

Kendinizi ifade ederken mutlu da olabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN

Hırsızlık vakaları yaşanabilir. Sağlık konusunda temkinli olmayı ve gününüze orta derecede egzersiz eklemeyi ihmal etmezseniz kendinizi çok dinç hissedeceksiniz.

BAŞAK

İlişkisi olmayan Başak burcu üyeleri kendi istekleri ile bir süre daha yalnız kalmayı tercih edebilirler. Bugünlerde evrene direnmemeye çalışın.

TERAZİ

Aşk hayatınızdaki belirsizliklerin çözüldüğünü görerek rahatlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

Bilhassa hususi eşyalarınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekmekte.