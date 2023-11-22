22 Kasım 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Mesleki konularda elinizden gelenin en iyisini yapmayı tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Buna bağlı olarak iş başarıları da hayatınıza gelebilir.

ASLAN

Özellikle aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerinizde endişeleriniz baş gösterebilir ancak sakin olmalı ve realitede bir problem olmadığını hep hatırlamalısınız.

BAŞAK

Bu aralar dostlarınızı değerlendirmeli ve kendinizi iyi hissettirecek kişilerle beraber olmalısınız.

Dostlarınızı ve yanınızda olacak kişileri iyi seçmelisiniz.

TERAZİ

Mesleki konularda baş gösteren endişelerinizi iletişim gücünüz ile yenebilirsiniz.

Sahip olduklarınıza şükür ederek bu süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.