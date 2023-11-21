21 Kasım 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ Bugünlerde bilhassa işinizdeki baskıdan kaçınmayı tercih edebilirsiniz. Bu da üstlerinizle iletişim eksikliği ya da kopukluğa neden olabilir.

BOĞA Bugünlerde maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminiz ve onlardan beklentilerinizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz. Sağlık konusunda bir sıkıntınız yok.