SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

21 Kasım 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumları... 21 Kasım 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminiz ve onlardan beklentilerinizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz. Sağlık konusunda bir sıkıntınız yok. İşte 21 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:08 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:08
21 Kasım 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünlerde bilhassa işinizdeki baskıdan kaçınmayı tercih edebilirsiniz.

Bu da üstlerinizle iletişim eksikliği ya da kopukluğa neden olabilir.

BOĞA

Bugünlerde maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminiz ve onlardan beklentilerinizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz. Sağlık konusunda bir sıkıntınız yok.

İKİZLER

Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz.

Bir süre böyle gitmek sizin için sağlıklı olsa da iş toplumuna uyum sağlamanız gerekebilir.

YENGEÇ

Aşk konusunda beklediğiniz haberlerdeki bekleme süreci sizi endişelenmeye sevk edebilir. Sakin kalmalısınız çünkü beklediğiniz haberler hayatınıza gelecektir.

ASLAN

Bu aralar ilişkinizi düzeltmek için gösterdiğiniz çaba onun gözünde kutsal olacaktır. Bu yüzden bugünlerde cümleleriniz ve tavırlarınız oldukça önemli.

BAŞAK

Merak ettiğiniz her konuda istediğiniz bilgi elinize kolayca gelebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bilginin güvenine sığındığınız bir evrede olabilirsiniz.

TERAZİ

Kendinizi iyi ifade ederek sempati toplayabilirsiniz.

Kusurlarınızın görmezden gelindiği ve oldukça idare edildiğiniz bir evreden geçmektesiniz.

AKREP

Bugünlerde duygusal konularda gözlem yeteneğinizin ön planda olması gerekebilir.

Partnerinizi iyi dinlemeli ve ne istediğini anlamalısınız.

YAY

Eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz.

Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK

Hayatınızın stabil olduğu ve artık bunu tam olarak onaylamadığınız bir dönemdesiniz. Artık değişimi hayatınıza davet etmek isteyebilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Bu da huzurunuzu arttırabilir.

İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.

BALIK

Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.

Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara’da
Emekliye en az 10 bin TL maaş: Taban maaş artışı için düğmeye basıldı! Yeni aylıklar ne olacak?
İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Akşener’den Ümit Dikbayır’a ’kesin ihraç’ istemi: Taciz ve vurgun iddiaları
SON DAKİKA