20 Kasım 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...





YENGEÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Bu da huzurunuzu arttırabilir.

İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.





ASLAN

Hayatınızın stabil olduğu ve artık bunu tam olarak onaylamadığınız bir dönemdesiniz.

Artık değişimi hayatınıza davet etmek isteyebilirsiniz.





BAŞAK

Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.

Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz.





TERAZİ

Bu aralar eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz.

Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.