17 Kasım 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi iyi hissedebilmeniz için iç dünyanıza dönmeniz gerektiğini ve kendi isteklerinize yönelmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

ASLAN

Gün içerisinde kendinizi hareketli hissedebilirsiniz. İşinizi gerçekleştirirken kendinizi ufak kazalara karşı korumayı ve dikkatli olmayı ihmal etmemelisiniz.

BAŞAK

Dürüst olmak isterken kırıcı olmamak için kendinizi dengelemelisiniz.

Partnerinizle olan ilişkinizde sevgi ön planda olsa da romantizmi yakalayamayabilirsiniz.

TERAZİ

Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı da yaşayabilirsiniz.

Eğitim sürecine yeni girecek ve kararsız bir halde iseniz netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.