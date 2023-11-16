16 Kasım 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bu aralar düzenli ve istikrarlı götürmeniz gereken işlerinizi mükemmel olmasa da götürebildiğinizi görmek size ileriye dönük daha çok cesaret verebilir.

ASLAN Arkadaşlık ilişkilerinizde fazlaca hassasiyet gösterebilirsiniz bu da problem yaşamanıza neden olabilir. Problemin direkt olarak size yönelik olup olmadığını araştırmalısınız.

BAŞAK Ona kendinizi ifade etmek için biraz daha çaba göstermeli, kabuğunuza çekilmeyi tercih etmemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizde çevrenizde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

TERAZİ Duygusal konularda kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz. Partneriniz sizden sürekli farklı beklentilerde bulunabilir bu da kafa karışıklığına sebep olabilir.