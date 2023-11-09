9 Kasım 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Ailevi gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz.

Karar almak konusunda problem yaşayabilirsiniz Yine de sevdiklerinizin fikrini almayı tercih edebilirsiniz.

ASLAN

Manevi konularda huzuru yakalamanız mümkün. Daha sakin bir ruh halini bensimsemeniz ve dışardan etki almamanız için maneviyatınızı arttırmanız mümkün.

BAŞAK

Bugünlerde seyahat yapma isteğiniz ve kariyer inşa etme isteğiniz olabilir. Hayatınızda yenilikler inşa etmek için eskiyi bırakmanız gerekebilir.

TERAZİ

İşinizde karşı cinsten alacağınız bir fikir ile maddi durumunuzu tekrar dengesine kavuşturabilirsiniz.

Maddiyatla ilgili problemleriniz yavaşça bitmeye başlayacak.