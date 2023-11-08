8 Kasım 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Kendinizi iyi hissetmek için işinizde başarılı olma çabası gösterebilirsiniz. Yeni bir iş ya da var olan işinizde kariyer planları yapmak için uygun bir dönemdesiniz.

ASLAN Kendinizi iş konusunda çok baskın hissetmemeyi tercih edebilirsiniz. Karar verici konumda olsanız da çok fazla kişilerce ön plana atılmaktan çekinebilirsiniz.

BAŞAK Kurgulamak yerine partnerinizle birebir görüşmeyi tercih edebilir ve söylemlerinizi kendisine ileterek kendisini ifade etmesine izin verebilirsiniz. Rahat edebilirsiniz.

TERAZİ Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz. Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olun.