6 Kasım 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Yengeç'ler bugünlerde aşk ilişkileri konusunda oldukça başarılı olabilirler, ayrıca ev işlerinizi de kolaylıkla ve rahatlıkla halledebileceksiniz.

TERAZİ

Herhangi bir insanla olan ve olumlu gitmeyen herhangi bir ilişkinizi yapılandırmak için oldukça uygun bir zamandasınız, anlayışınız üzerinizde olacak.