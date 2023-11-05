5 Kasım 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Problemleriniz bitse de kafanızda o problemleri döndürmeniz size bir fayda sağlamıyor. Yeni olayların da sizin tutumunuzla bağlantılı olduğunu hep hatırlayın.

OĞLAK Maddi konularda ekstra çaba göstermeniz gerekebilir. Yaşadığınız maddi darlıktan dolayı yaşadığınız stres hayatınızın diğer alanlarını da etkileyebilir.

KOVA Baş ağrılarınız artabilir. Bunun sebebi ise fevri davranışlarınızı dizginlerken aslında samimi olmadığınız bir hal içerisine girmeniz ve bundan rahatsızlık duymanız.

BALIK Özel yaşantınızdaki sıkıntıları bitirmeyi ve farkında olmayı gerektiren bir süreçtesiniz. Olumlama yapmak ve pozitif düşünmek için çaba gösterin.