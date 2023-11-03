3 Kasım 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ Bugünlerde Sağlığınız konusunda bilhassa iş stresine bağlı ağrılarınız olabilir. Bunları fark edip şifa ile dönüştürebilmenin elinizde olduğunu hep hatırlayın.

BOĞA Kendinizi geliştirebileceğiniz yeni eğitim ya da seminerlere başlamak ya da yeniliğe kolayca ve güvenle adapte olabilmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz.