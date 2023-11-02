2 Kasım 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ Günlük koşuşturmalarınızdan keyif alacağınız bir gündesiniz zira bir süredir durağandınız ve hareketin size iyi geldiğini göreceksiniz.

BOĞA Duygusal açıdan kendinizi güvensiz hissetseniz de ya da ilişkinizin sonunu göremiyormuş gibi bir izlenim içerisinde olsanız da olumlu haberler alabilirsiniz.