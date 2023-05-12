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    • 12.05.2023 09:03
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    12 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    12 Mayıs 2023 Cuma günlük burç yorumları... Bugün güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalısınız. 12 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 12 Mayıs 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.

    BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, kendinizi sorgulayacaksınız.
    Aşk konusunda hata yapmamak için ısrarınızı sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.

    İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli.
    Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
    Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara sürüklüyor. Karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler alıyorsunuz.

        YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Konuşulan şeyleri büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan taviz vermek istemiyorsunuz.

        ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşüncelere girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

        BAŞAK: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızı sıkıyor.
        İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Aşkta sakin dönem bitiyor.
        Daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

            TERAZİ: Aşk size eğlence şeklinde geliyor. Bazılarınız arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak elinizde.
            İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

            AKREP: Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.

            YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz.
            Maddi konularla fırsatlar gündemde.

                OĞLAK: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
                Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; hatalara açıksınız.

                KOVA: Güçlü ve kariyerli bazı kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı doğru planlayarak hareket etmeniz sizin için başarı getiriyor.

                BALIK: Bugün güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalısınız.
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