12 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.
BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, kendinizi sorgulayacaksınız.
Aşk konusunda hata yapmamak için ısrarınızı sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.
İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara sürüklüyor. Karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler alıyorsunuz.