11 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Finans evinizle ilgili bir çok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.
Karşınıza birçok fırsat alternatifleri çıkacak.
Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.
Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabilecek. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.