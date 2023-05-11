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    • 11.05.2023 09:00
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    11 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    11 Mayıs 2023 Perşembe günlük burç yorumları... Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.11 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 11 Mayıs 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Finans evinizle ilgili bir çok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.
    Karşınıza birçok fırsat alternatifleri çıkacak.
    Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.

    BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.
    Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabilecek. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

    İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.

        YENGEÇ: İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor.
        Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılacağınız bir gün.

        ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.
        Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

        BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.
        Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız.

            TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
            Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalısınız.

            AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.
            Aklınıza esen konularda başarılısınız.

            YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
            Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Tüm çalışmaları kararlı sürdüreceksiniz.

                OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.
                Mesleki aşklar gündemde.

                KOVA: Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız.
                Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.

                BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.
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                Haberler Burçlar 11 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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