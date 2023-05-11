11 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Finans evinizle ilgili bir çok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.

Karşınıza birçok fırsat alternatifleri çıkacak.

Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.