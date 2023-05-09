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    • 09.05.2023 08:57
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    9 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları... Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız. 9 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 9 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün uzak duygular içindesiniz. Yeni projeler kafanızı meşgul edecek.

    BOĞA: Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda olumsuz sürprizlere hazırlı olun.

    İKİZLER: Maddi konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor. Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içindesiniz. İş veriminiz artıyor.

        YENGEÇ: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler çok önemli.

        ASLAN: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

        BAŞAK: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Merkür biraz dikkatli olmanızı istiyor.

            TERAZİ: Çevresel ilişkilerinizde istemediğiniz sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarda değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımların söz konusu olacağı durumlar mevcut.

            AKREP: Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor. Temponuzda yavaşlamalara neden oluyor.

            YAY: Kişileri yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız. Uranüs, geri giderken dikkatli olun. Bugün ortak dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.

                OĞLAK: Ay'ın bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

                KOVA: Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Sinirleriniz yorgun.

                BALIK: Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz.
                Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.
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                Haberler Burçlar 9 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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