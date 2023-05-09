9 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün uzak duygular içindesiniz. Yeni projeler kafanızı meşgul edecek.
BOĞA: Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda olumsuz sürprizlere hazırlı olun.
İKİZLER: Maddi konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor. Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içindesiniz. İş veriminiz artıyor.