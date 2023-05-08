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    • 08.05.2023 09:03
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    8 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Mayıs 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Araştıracağınız konuların, sağlayacağı kazançlar konusunda dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda bırakıyorsunuz. Belirli bir strateji uygulamalısınız. 8 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 8 Mayıs 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için tepki almaya adaysınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklardır. Kişiselliğinizin sizin için önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmalısınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Güzel konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içinde olacaksınız. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Ortaklık gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gündesiniz. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Sizi fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içindesiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizden de alacağınız destek çok önemli olacak. Orijinal fikirli kişilerin enerjinizi olumlu etkileyecek.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Çevrenizin farklı fikirlerine saygı göstermelisiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz. Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Plüton burcunuzda kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, ikilem yaşayabilirsiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Araştıracağınız konuların, sağlayacağı kazançlar konusunda dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda bırakıyorsunuz. Belirli bir strateji uygulamalısınız.
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                Haberler Burçlar 8 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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