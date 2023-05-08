8 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için tepki almaya adaysınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklardır. Kişiselliğinizin sizin için önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmalısınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Güzel konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içinde olacaksınız. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.