3 Mayıs 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine daha iyi bildiğiniz konuları araştırmalısınız.
BOĞA: Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
İKİZLER: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.