2 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Karşı cinsin çekiminize kapılması ve seçenek bolluğu arasında kararsızlık yaşayabilir ayrıca mevcut ilişkinizi de bitirip bitirmeme hususunda istemsiz zaman kaybedebilirsiniz.
BOĞA
Bugünlerde harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz.
Çıkar ve ihtiyaçlarınızın dışında sırf kapitalist olduğu için size hizmet etmeyen şeyler alabilirsiniz.
İKİZLER
Yaşadıklarınızı ve yaşayacaklarınızı riske atmak istememeniz bir süre sonra sizin hayalleriniz ve hedefleriniz arasına kendinizi koymanıza neden olabilir.