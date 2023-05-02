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    • 02.05.2023 09:34
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    • 02.05.2023 09:34
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    2 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    2 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları... Bugünlerde harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Eğer ilişkiniz yok ise yalnızlığınızı kafanıza takabilir ya da eski ilişkinize takıntı halinde yönelebilirsiniz. 2 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 2 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları...

    Astrolog Binnur Sormageç
    takvim.com.tr

    KOÇ
    Karşı cinsin çekiminize kapılması ve seçenek bolluğu arasında kararsızlık yaşayabilir ayrıca mevcut ilişkinizi de bitirip bitirmeme hususunda istemsiz zaman kaybedebilirsiniz.

    BOĞA
    Bugünlerde harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz.
    Çıkar ve ihtiyaçlarınızın dışında sırf kapitalist olduğu için size hizmet etmeyen şeyler alabilirsiniz.

    İKİZLER
    Yaşadıklarınızı ve yaşayacaklarınızı riske atmak istememeniz bir süre sonra sizin hayalleriniz ve hedefleriniz arasına kendinizi koymanıza neden olabilir.

        YENGEÇ
        Maddi konularda evrenden destek göreceğiniz bugünlerde kendiniz ve sevdikleriniz için bir tatil planı oluşturabilirsiniz. Geçmişi irdelememenizde fayda var.

        ASLAN
        Eğer ilişkiniz yok ise yalnızlığınızı kafanıza takabilir ya da eski ilişkinize takıntı halinde yönelebilirsiniz.
        Sakinleşin ve sürecin geçici olduğunu bilerek hareket edin.

        BAŞAK
        Bugünlerde bir şeyler yapmak yerine hayatın akışına güvenmeye ihtiyacınız var. Evren bolluk ve bereketini size sunup ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

            TERAZİ
            Bazı konularda yanlış kararlar alabilir, maddi sıkıntı çekebilirsiniz.
            Alım-satım işlerinde dikkatli olun ve kredi kullanmak gibi işlere girmemenizde fayda var.

            AKREP
            Hayatı biraz akışına bırakmak için harekete geçebilirsiniz artık.
            Bazı hedefleriniz için çok fazla çaba harcıyor, farkında olmadan hayatın eğlencesini kaçırıyorsunuz.

            YAY
            Kendi hedeflerinize yürüyün ve başkalarının etkilerini üzerinizde taşımaktan özgürleşin. Eleştiriler yapıcı olmadığı sürece dikkate değer değillerdir, unutmayın.

                OĞLAK
                Maddi bağlamda olabileceği gibi manevi konularda da olabilir ancak yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun ve hemen her şeyinizi paylaşmamaya özen gösterin.

                KOVA
                Etrafınızdakilerin size nazar değdirebilme ihtimallerini göz önünde bulundurarak hareket edin. Sağlıklı birşey ile kendinizi şımartın etkilere açık bir dönemdesiniz.

                BALIK
                Size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak için disiplinle olaylara dahil olmalısınız. Ne istediğinizi bilmeniz ve kısa vadelere bölerek hareket etmeniz oldukça önemli.
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                Haberler Burçlar 2 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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