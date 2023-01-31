31 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: MADDİ konularda istediğinizi çizgiy tutturamadığınız için, karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz.
Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine daha iyi bildiğiniz konuları araştırmalısınız.
BOĞA: GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ kişilerin size şaşırtıcı davranışlar sergileyeceğini unutmamalısınız.
Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
İKİZLER: SEZGİLERİNİZİN yoğun olduğu bir gün olmasına rağmen değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olsanız da, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.