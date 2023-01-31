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    • Burçlar
    • 31.01.2023 08:58
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    • 31.01.2023 09:02
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    31 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    31 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları... Konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek, karşıt düşüncelere güzel cevaplar vereceksiniz. İlginç bir gün yaşayacaksınız. 31 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 31 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: MADDİ konularda istediğinizi çizgiy tutturamadığınız için, karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz.
    Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine daha iyi bildiğiniz konuları araştırmalısınız.

    BOĞA: GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ kişilerin size şaşırtıcı davranışlar sergileyeceğini unutmamalısınız.
    Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

    İKİZLER: SEZGİLERİNİZİN yoğun olduğu bir gün olmasına rağmen değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olsanız da, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

        YENGEÇ: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü var.

        ASLAN: İŞ arkadaşlarınızın cesur olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.
        Olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

        BAŞAK: YALNIZ hissetmemek için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

            TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

            AKREP: DUYGULARINIZI yoğun yaşıyorsunuz.
            Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız.
            Karşılıklı fikir çarpışmalarıyla çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz.

            YAY: GÜÇLÜ görüntünüzün arkasında takdir ihtiyacı var. Arkadaşlarınızın fikirlerinden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Farklı insanlarla tanışmaktan zevk alacağınızı çevrenize hissettirin.

                OĞLAK: MADDİ konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınızda başarıyı geliyor. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

                KOVA: MESLEKİ konularda tereddütleriniz var.
                Ay'ın aşk ve sosyal evinizdeki hareketi yüzünden kafanız bir hayli karışık. İş konusunda aceleci davranmamalı ve yeni oluşumlara karşı dikkatli hareket etmelisiniz.

                BALIK: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek, karşıt düşüncelere güzel cevaplar vereceksiniz.
                İlginç bir gün yaşayacaksınız.
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                Haberler Burçlar 31 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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