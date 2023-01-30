Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 30.01.2023 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2023 09:04
    ABONE OL

    30 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Ocak 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Aklınızla hareket etmek istiyorsunuz. Sezgilerinizin yoğun olmasına rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olacaksınız. 30 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 30 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz.. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Hiç kimsenin sezemediği işlerle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş ve dostlar konusunda seçici oluyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Mars'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Seçim şansınızı kullanırken gelecek için mantıklı adımlar atmalısınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün içindesiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz . Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Aklınızla hareket etmek istiyorsunuz. Sezgilerinizin yoğun olmasına rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olacaksınız.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                ’Amerika’dan korkan altılı’
                Haberler Burçlar 30 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA