2 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordine ederek kullanacağınız bir ortama hazırlanıyorsunuz.
BOĞA: Projelerinizi ertelemenize rağmen birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz.
Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.
Zeki yönlerinizin başkalarının işine yarıyor olması huzur veriyor.
İKİZLER: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.
Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz.
Bugün, bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.