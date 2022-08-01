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    • Burçlar
    • 01.08.2022 08:52
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    • 01.08.2022 09:16
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    1 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    1 Ağustos 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Bugün yakın arkadaşlarınızla kurduğunuz samimiyeti, işyerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Alışkanlıklarınıza bağlı olduğunuz için dostlar konusunda seçicisiniz. 1 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda sabır ve taviz gibi iki önemli parametreyi dengede tutmanız gerekir.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresiyle iletişimini yüksek seviyelerde tutabilmesidir.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. Öğle saatlerinden sonra işbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya geleceksiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun başarılı çalışmalarınız çevrenizde ses getirecek.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Çok canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden çok çalışıyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Bugün karşınıza çıkacak güzel fırsatlar var.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Geçmişinizle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi fazlasıyla çok mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de onaylıyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyorsunuz. Bugün fazla sorumluluk alıyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok fazla cüretkar hale getiriyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor. Enerjinizi istediğiniz her konuda doğru kullanabileceksiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Yaşamın her adımında bir yerlere kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şey kazanmak istemiyorsunuz. Her olayın ardında nedenler aramanız alışkanlık oldu.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bugün yakın arkadaşlarınızla kurduğunuz samimiyeti, işyerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Alışkanlıklarınıza bağlı olduğunuz için dostlar konusunda seçicisiniz.
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                Haberler Burçlar 1 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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