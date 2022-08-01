1 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda sabır ve taviz gibi iki önemli parametreyi dengede tutmanız gerekir.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresiyle iletişimini yüksek seviyelerde tutabilmesidir.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. Öğle saatlerinden sonra işbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya geleceksiniz.