24 Temmuz 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Çok farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Fakat o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Zaman kaybetmeyin.
BOĞA: Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranışlardan çok etkileniyorsunuz.
Mevcut dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına planlar yapıyorsunuz.
İKİZLER: Özellikle son günlerde takıntı derecesine gelen partnerinizle ilgili düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı ve keskin sınırlar içine sokmadan halletmelisiniz.