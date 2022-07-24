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    • 24.07.2022 08:50
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    24 Temmuz 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Temmuz 2022 Pazar günlük burç yorumları... Maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. 24 Temmuz 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Temmuz 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Çok farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Fakat o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Zaman kaybetmeyin.

    BOĞA: Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranışlardan çok etkileniyorsunuz.
    Mevcut dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına planlar yapıyorsunuz.

    İKİZLER: Özellikle son günlerde takıntı derecesine gelen partnerinizle ilgili düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı ve keskin sınırlar içine sokmadan halletmelisiniz.

        YENGEÇ: Bugün yapmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Kişisel başarının önemli olmadığı değişikliğe ihtiyacınız var.

        ASLAN: Yakın dostunuza vereceğiniz destekle yeni konular gündeme gelecek. Aranızdaki sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak.

        BAŞAK: Size yeni kazanımlar sağlayacak olan iş konusunda bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat bu tür davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz. Dostlarınızla birlikte olun.

            TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Sizin, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

            AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
            Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

            YAY: Yeni işlerle ilgili arayışlarınız sizi tatminsiz kılabilir. Bu noktada çok titiz ve detaycı düşünerek yanlış adımlar atmayınız.
            Sezgilerinizden çok rasyonel düşüncelerinizle hareket tarzını belirleyin.

                OĞLAK: Bugün, hareketli ve neşeli bir gündesiniz.
                Ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız. Arkadaşlarınız arasında size farklı gelenlerle duygusal bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

                KOVA: Maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.
                Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.
                Temkinli olmaya yönelmelisiniz.

                BALIK: Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmalar gündeme gelecek. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir.
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                Haberler Burçlar 24 Temmuz 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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