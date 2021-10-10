Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 10.10.2021 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2021 08:46
    ABONE OL

    10 Ekim 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    10 Ekim 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 10 Ekim 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Ekim 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapma hedefindesiniz!

    Astrogündem: Güneş-Ay Düğümü ilişkisi, 2 Ocak 1965'te Başak Stelyumu'nda dünyaya gelen Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları gündemi ikiye bölebilir. Sağlık sektöründeki atamalar ardı ardına yapılabilir.

    KOÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.


    BOĞA:     MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır.
    Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Sürprizlere hazırlı olun.


        İKİZLER: ÖZEL duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.


        YENGEÇ: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız. Net olmayı deneyin. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize yansıtabileceksiniz.


        ASLAN: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalar da açıksınız.


            BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün ikizlerde retro hareketi, yaşama bakış açınızda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu gözden geçirin.


            TERAZİ: SOSYAL açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak.
            Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.


            AKREP: AY kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmalısınız.


                YAY: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.


                OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.
                Rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.


                KOVA: ÇEVRENİZDEKİ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
                Dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.


                    BALIK: ÇEVRENİZLE birlikte ortak çalışmalar içinde olmak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak size kazandıracak.
                    Kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapma hedefindesiniz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İYİ Partili başkandan eşine iş kıyağı!
                    Haberler Burçlar 10 Ekim 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
                        SON DAKİKA