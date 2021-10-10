10 Ekim 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Ay Düğümü ilişkisi, 2 Ocak 1965'te Başak Stelyumu'nda dünyaya gelen Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları gündemi ikiye bölebilir. Sağlık sektöründeki atamalar ardı ardına yapılabilir.
KOÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.
BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır.
Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Sürprizlere hazırlı olun.