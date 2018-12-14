KOÇ

Bugün senin için eleştiri günü. Özellikle kendine dönük eleştiriler yapacaksın. Hatalarından ders çıkarmak en önemli kazancın olacak. İnsanları analiz etme konusunda başarısızsan, sınırlarını en baştan gösterme taraftarı olacaksın. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, çalışanlarının memnuniyetsizliği seni yeni kararlar alamaya zorlayacak. Bu aralar insanlarla fazla içiçe bulunmamayı tercih ediyorsunuz. Sevdiklerinizin tepkisini çekmemeye çalışın.