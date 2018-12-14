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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 09:34

– 14 Aralık 2018 Cuma

Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 14 Aralık Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Bugün senin için eleştiri günü. Özellikle kendine dönük eleştiriler yapacaksın. Hatalarından ders çıkarmak en önemli kazancın olacak. İnsanları analiz etme konusunda başarısızsan, sınırlarını en baştan gösterme taraftarı olacaksın. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, çalışanlarının memnuniyetsizliği seni yeni kararlar alamaya zorlayacak. Bu aralar insanlarla fazla içiçe bulunmamayı tercih ediyorsunuz. Sevdiklerinizin tepkisini çekmemeye çalışın.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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