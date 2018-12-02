Koç: Günün büyük bir bölümünü uzun zamandır ihmal ettiğin ev işleriyle geçirebilirsin. Çok zamanın olmadığı için bugün gelecek haftanın programını düzenliyorsun. Gökyüzü, fikirlerini etkileyici bir biçimde ortaya koymanı destekliyor. Girdiğin ortamlarda dikkatleri hemen üstüne toplayabilirsin. Sosyal hayatında olayların ve sözlerin ardındaki anlamları görme konusunda algıların açılıyor. Olumlu arkadaşlıklar kurabilecek ve ilişkilerden faydalı bilgiler edinebilecek gündesiniz.