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yorumları – 2 Aralık 2018 Pazar

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 2 Aralık Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Koç: Günün büyük bir bölümünü uzun zamandır ihmal ettiğin ev işleriyle geçirebilirsin. Çok zamanın olmadığı için bugün gelecek haftanın programını düzenliyorsun. Gökyüzü, fikirlerini etkileyici bir biçimde ortaya koymanı destekliyor. Girdiğin ortamlarda dikkatleri hemen üstüne toplayabilirsin. Sosyal hayatında olayların ve sözlerin ardındaki anlamları görme konusunda algıların açılıyor. Olumlu arkadaşlıklar kurabilecek ve ilişkilerden faydalı bilgiler edinebilecek gündesiniz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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