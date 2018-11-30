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  • 30.11.2018 09:30

yorumları – 2018 Cuma

 yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 30 Kasım Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Koç: Bugün bulunduğun ortamlarda, etrafında bulunan insanlara bazı konularda destek olman gerekebilir. Özellikle çalışma ortamında iş arkadaşlarının yetişemediği işleri üstlenmen gerekebilir. Aile içerisinde akşam saatlerinde maddi konulara ilişkin gerginlik yaşanabilir. Senin için değerli olan insanların ani yer değişildikleri, eğitim için uzaklara gitmeleri bazı hayallerinin ertelenmesi demek olabilir. Ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Dolaplarınızı düzenleyebilir ve eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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