Koç: Bugün bulunduğun ortamlarda, etrafında bulunan insanlara bazı konularda destek olman gerekebilir. Özellikle çalışma ortamında iş arkadaşlarının yetişemediği işleri üstlenmen gerekebilir. Aile içerisinde akşam saatlerinde maddi konulara ilişkin gerginlik yaşanabilir. Senin için değerli olan insanların ani yer değişildikleri, eğitim için uzaklara gitmeleri bazı hayallerinin ertelenmesi demek olabilir. Ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Dolaplarınızı düzenleyebilir ve eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz.