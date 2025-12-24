Galatasaray Al Hilal’in yıldızı Ruben Neves için kolları sıvadı!

Ruben Neves (Takvim Foto Arşiv)

BU SEZON 5 GOL ATTI

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 28 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 16 karşılaşmada boy gösteren yıldız oyuncu, 5 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Neves, 2023 yılında Wolves'ten Al Hilal'e 55 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 6 ve 8 numarada görev yapabilen tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 72.9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.