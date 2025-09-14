SON DAKİKA
Sergen Yalçın’dan transfer ve performans açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir galibiyeti sonrası transfer süreci ve takımın oyun performansına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, sadece Gökhan ve Cengiz’in transferinde tam kontrol sahibi olduğunu belirtti ve zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi :14 Eylül 2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir galibiyeti sonrası flaş açıklamalar yaptı.

Yalçın, "Ben transferin bitmesine 10 gün kala geldim. Benim kontrolümde olan bir transfer dönemi geçirmedik. Ben sadece Gökhan ve Cengiz'in gelmesini çok istedim. O da Türk oyuncu kalitemizi yükseltmek için. Yüzde yüz benim kontrolümde olan transferler onlar." diye konuştu.

Yalçın, "Oyunsal anlamda çok ciddi eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Tamam iyi mücadele ettik, savaştık, çaba sarf ettik ama çok kısa süre oldu biz başlayalı. Biraz zamana ihtiyaç var." dedi.

