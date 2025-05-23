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Kartal'da Pululu iddiası

Afrika basınından Beşiktaş’la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Immobile giderse hem ilk 11’e hem de rotasyona güç katacak bir forvet arayan yönetimin Polonya’da Jagiellonia forması giyen Demokratik Kongolu Afimico Pululu’yu gündemine aldığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Kartal’da Pululu iddiası

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Beşiktaş'ın, forvet takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar'ın, Polonya Ligi'nde Jagiellonia forması giyen Demokratik Kongolu golcü Afimico Pululu'yu transfer listesine eklediği iddia edildi.

Afrika basınında yer alan haberlere göre; Kartal geçtiğimiz ara transfer döneminde de radarına aldığı 25 yaşındaki golcüyle yeniden ilgileniyor. Pululu'nun Polonya'daki etkileyici performansı Siyah-Beyazlılar'ın ilgisini çekmiş durumda. Bu futbolcu için uzun bir süredir kapalı kapılar ardından girişimlerini sürdüren yönetimin bu transferi bitirmeye kararlı olduğu ortaya çıktı.

Bu sezon 21 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan başarılı forvet, gösterdiği çıkışla yalnızca Beşiktaş'ın değil Monaco; Wolfsburg ve MLS ekipleri Lake City ile Charlotte FC'nin de radarına girmiş bulunuyor. Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Pululu için kulübü Jagiellonia'nın da yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi. Beşiktaş ise Immobile'nin ayrılığı halinde hem ilk 11'e hem de rotasyona güç katacak bir forvet arayışında Pululu'yu ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.

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