Aslan’dan Fener’e tik tak göndermesi

Fenerbahçe ligde Antalya'yı 3-0 yendiği maçın ardından tik tak paylaşımı yapmıştı. Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları için geri sayılma geçen Sarı- Kırmızılılar da yaptığı paylaşımda ezeli rakibine, 25-05-25 yazısıyla 'tik-tak' göndermesinde bulundu.

CİMBOM'DAN DRONE'LU GÖNDERME

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı takan Galatasaray, sosyal medyada paylaştığı video ile F.Bahçe'ye göndermede bulundu. Paylaşımda bir drone'un iki yıldızı taşıdığı görüntülere, "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" notu düşüldü.