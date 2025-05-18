Düşme hattı alev alev

Süper Lig'den düşecek son 2 takım henüz netleşmedi. Bitime 3 hafta kalırken Alanya 38 puanla Sivas ve Bodrum'un üzerinde 15. sırada bulunuyor. 14. Rize'nin ise 40 puanı mevcut. Bodrum bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Sonra dışarda Kayseri içerde de Beşiktaş'la karşılaşacak.



Sivas son hafta Alanya ile kozlarını paylaşacak. Akdeniz ekibi bugün evinde Beşiktaş'tan puan alırsa büyük avantaja sahip olacak. Sonraki hafta ise Konya deplasmanına çıkacak. Yiğido 36. haftada Samsun'un misafi olacak ve 37'yi de BAY geçecek. 40 puanlı Rize ise bu hafta Göztepe'yi yendiği takdirde ligde kalmak için büyük adım atmış olacak. Karadeniz temsilcisi gelecek hafta Beşiktaş'la oynarken sezonu sahasında düşen Hatay'la kapatacak.



SON HAFTAYA KALABİLİR

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi son haftaya kadar sarkabilir. Bugünkü Alanya-Beşiktaş, Samsun-Sivas ve Bodrum- Trabzon maçları büyük önem taşıyor. A. Demir ve Hatay'dan sonra 2 takım daha düşecek. Bodrum, Alanyaspor ve Sivasspor tehlikeye en yakın takımlar.

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