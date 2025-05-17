Kartal’a Kostic teklifi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Masuaku'nun durumuna göre bir sol bek takviyesi yapacak olan Siyah- Beyazlılar'a menajerler tarafından bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic önerildi. Kartal'ın bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Kostic'in Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bonservisi Juventus'ta bulunan 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Juventus'un oyuncuyla devam etmeyeceği ve Sırp futbolcu için 4-5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade ediliyor.

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