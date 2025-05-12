Millilerden bronz madalya!

ÇİN'IN Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı sona erdi. Mete Gazoz- Dünya Yenihayat ikilisi, organizasyonun son gününde klasik yay karışık takımlar kategorisinde Almanya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Milliler böylece 6-11 Mayıs tarihlerindeki organizasyonu, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.



ESKRİMDE 2028 BEKLENİYOR

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Karataş, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda daha fazla sporcu göndermek için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı...

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