Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Elimizden geleni yapacağız

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Galatasaray'ın çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Portekizli teknik adam, "Zor bir mücadele olacak, Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri ki son yıllarda da zaten kazandığı şampiyonluklar ve aldığı kupalarla ligi domine etmiş takımlardan biri. Benim oyuncularım için de bu maçları oynamak önemli bir deneyim. Galatasaray son dönemde çok formda bir takım, kaliteli oyuncuları var. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

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